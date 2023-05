Fort Fun Abenteuerland

Duits pretpark opent nieuw themagebied met twee nieuwe attracties

Het Duitse pretpark Fort Fun Abenteuerland heeft deze week een nieuw themagebied geopend. In Yakari Erlebniswelt zijn twee attracties te vinden: een paardenbaan en een waterglijbaan met bootjes. De uitbreiding draait om stripfiguur Yakari, een indiaan die met dieren kan praten.



De paardenbaan heet Kleiner Donners Wilder Ritt, vernoemd naar het paard uit de stripverhalen. Bezoekers maken zittend op een paard een ritje over de prairie. Ondertussen komen ze wigwams en personages uit de Yakari-strips tegen.

Waterglijbaan Yakaris Rutschige Wasserfälle is 18 meter hoog en 40 meter lang. Fort Fun benadrukt dat de waterattractie ook bij droge zomers op een duurzame manier gebruikt kan worden: men maakt gebruik van regenwater uit een ondergrondse tank.



Animatieserie

De Zwitserse stripreeks Yakari bestaat al sinds 1969. Vorig jaar verscheen het 42e album. In Duitsland is het merk vooral bekend van een gelijknamige animatieserie en een bioscoopfilm uit 2020.



Het attractiepark in de deelstaat Noordrijn-Westfalen belooft dat het themadeel de komende jaren zal worden uitgebreid. "We hebben nog enkele verrassingen in petto voor onze kleine gasten", zegt een woordvoerder. Uiteindelijk moet het gebied een oppervlakte krijgen van 10.000 vierkante meter.