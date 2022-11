Efteling

Kruidvat geeft 10 euro korting op de Winter Efteling

Naar de Efteling met 10 euro korting? Bij drogisterijketen Kruidvat worden komende week goedkopere entreekaarten voor de Winter Efteling verkocht. Een toegangsbewijs kost dan nog 31 euro per persoon in plaats van 41 euro.



De actietickets zijn vanaf maandag 14 november verkrijgbaar in Kruidvat-vestigingen en op kruidvat.nl. Tickets blijven de gehele Winter Efteling geldig, met uitzondering van de kerstvakantie.

Ze kunnen gebruikt worden van maandag 14 november tot en met vrijdag 23 december en van maandag 9 januari tot en met vrijdag 31 maart. Het winterseizoen van de Efteling loopt officieel tot en met zondag 5 maart.



Doordeweeks

De Efteling hanteert tegenwoordig vier verschillende entreeprijzen, afhankelijk van de verwachte drukte: 38 euro, 41 euro, 44 euro of 46 euro. Doordeweeks kosten reguliere tickets voorlopig 38 euro, in het weekend zijn bezoekers 41 euro kwijt. Tijdens de kerstvakantie stijgt het tarief naar 46 euro.



Efteling-bezoekers moeten de komende maanden wel rekening houden met sluitingen van enkele populaire attracties. Houten achtbaan Joris en de Draak zal tot en met 23 december buiten gebruik zijn. Droomvlucht blijft zelfs tot en met 3 maart dicht. Op dit moment is ook familieachtbaan Max & Moritz gesloten voor reparaties.