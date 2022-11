Fort Fun Abenteuerland

Energiecrisis, personeelstekort en werkzaamheden: Duits pretpark blijft 's winters dicht

Het Duitse pretpark Fort Fun Abenteuerland is komende winter niet toegankelijk. Voorheen gingen de poorten van het attractiepark 's winters open voor een speciaal kerst-evenement, onder de noemer Fort Fun Xmas-Market en Fort Fun Christmas Land. Dit jaar heeft het management ervoor gekozen om gesloten te blijven.



Op die manier kan men zich focussen op de bouw van enkele nieuwe attracties. "De winterstop wordt volledig benut om de start van seizoen 2023 voor te bereiden en om de batterij weer op te kunnen laden", valt te lezen in een verklaring. Ook andere factoren spelen mee, geeft de directie toe.

Volgens Fort Fun is het door de hoge energiekosten haast onmogelijk om overdekte gedeeltes, zoals binnenspeeltuin Fort Fun L.A.B.S., in de wintermaanden winstgevend te laten zijn. Naast de energiecrisis komt het park in deelstaat Noordrijn-Westfalen zeer moeilijk aan voldoende personeel.



Creatieve oplossingen

"Seizoen 2022 heeft ons laten inzien dat het zelfs met creatieve oplossingen en ongebruikelijke benaderingen voor ons niet gemakkelijk is om genoeg medewerkers te vinden, vooral voor het hoogseizoen." Dat blijft dus een aandachtspunt. De zoektocht voor werknemers voor 2023 is al begonnen.



Op dit moment werkt het park aan de bouw van een nieuw themagebied rond strip- en tekenfilmpersonage Yakari, een indiaan. De uitbreiding krijgt een oppervlakte van ongeveer 10.000 vierkante meter. Er worden een waterglijbaan en een paardenbaan gebouwd.