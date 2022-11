Efteling

Efteling-restaurant ontruimd vanwege smeulende kabel

De Efteling heeft zaterdagavond een restaurant moeten ontruimen vanwege een smeulende kabel. Dat bevestigt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings. Het probleem ontstond in het Efteling Theater. Toen het medewerkers niet lukte om het smeulen te stoppen, werd de brandweer ingeschakeld.



In het theater was op dat moment geen voorstelling bezig. Er zaten wel mensen te eten in Pinokkio's Pizza & Pasta Restaurant, dat onderdeel is van het theatercomplex. Alle gasten kregen de opdracht om te vertrekken.

Ze zijn naar het Fata Morgana Paleis gebracht, de evenementenlocatie bij Fata Morgana. Na afloop van het voorval werd het Efteling Theater geventileerd. Restaurantbezoekers mochten toen terug om hun spullen op te halen, maar Pinokkio's bleef gesloten. Als goedmakertje hoefde niemand te betalen voor het genuttigde eten en drinken.