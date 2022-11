Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris vernieuwt avondspektakel Disney Dreams of Christmas

In Disneyland Paris is het al Kerstmis. Vanaf dit weekend worden bezoekers van de Disney-parken ondergedompeld in kerstsferen. Hoogtepunt is de rentree van het dagelijkse avondspektakel Disney Dreams of Christmas, de tijdelijke vervanger van Disney Illuminations.



De muzikale show bestaat uit videoprojecties op het kasteel van Doornroosje, aangevuld met vuurwerk, lasers en fonteinen. Er komen scènes voorbij uit onder meer Frozen en Toy Story. Disney Dreams of Christmas was al te zien tussen 2013 en 2017.

De productie is wel vernieuwd: Disneyland heeft de daken van het kasteel uitgerust met speciale led-lampjes. Dat effect wordt nu ook gebruikt tijdens dronevoorstelling Disney D-Light, te zien vóór Disney Dreams of Christmas. Na afloop volgt nog een extra scène met de titel Follow the Light.



Parade

Disney Enchanted Christmas duurt tot en met zondag 8 januari. Naast de avondshow bestaat het programma uit de theatervoorstelling Let's Sing Christmas, de parade Mickey's Dazzling Christmas Parade en de show Magical Christmas Tree Lighting. Verder zijn er meet-and-greets met personages in kerstoutfits. Vanwege de kerstactiviteiten is Disney Stars on Parade verplaatst naar 12.55 uur.