Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Werkzaamheden in vakantiepark Slagharen: stacaravans worden vervangen

In het vakantiepark van Slagharen vinden dit najaar opvallende werkzaamheden plaats. Een aanzienlijk deel van de stacaravans in Colorado City wordt vervangen. Dat bevestigt een woordvoerder tegenover Looopings.



Op beelden is te zien hoe één van de zogeheten Colorado Mobilehomes in zijn geheel wordt getakeld. "We gaan 's winters de helft van de Colorado's vervangen", aldus de voorlichter. "Het worden accomodaties die nog beter passen bij de standaarden van nu."

Details over het project komen later naar buiten. Tijdens de wintermaanden kunnen de resterende stacaravans gewoon geboekt worden. Colorado City bevindt zich achter het American Circus Theater.



Slaapbanken

Dit jaar werden alle slaapbanken van de Cowboy Cottages en hoekbanken van de Raccoon Lodges al vervangen. Verder staan de komende maanden voor Slagharen in het teken van het verbouwen van de bootjesdarkride Wild West Adventure.