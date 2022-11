Bobbejaanland

Foto's: Bobbejaanland is begonnen met verbouwing Indiana River

Bobbejaanland is direct begonnen met de transformatie van waterbaan Indiana River. Afgelopen zondag was de overdekte waterattractie voor de allerlaatste keer geopend. Dit weekend, tijdens het laatste openingsweekend van het seizoen, zijn bezoekers getuige van de eerste werkzaamheden.



Indiana River krijgt komende winter een nieuw thema, met een totaal ander uiterlijk. De boomstambaan uit 1991 komt in het teken te staan van een mysterieuze vulkaan, naar een ontwerp van de firma KCC Entertainment Design. Het ritsysteem van fabrikant Intamin blijft wel bestaan. In mei 2023 moet de heropening plaatsvinden.

Na de sluiting op zondag 6 november zijn er bouwhekken rond de attractie gezet. "Hier maken we 't plezantste land nog plezanter!", staat erop. Er wordt inmiddels volop gewerkt, ook in het weekend. Passanten kunnen zien en horen dat er decorstukken worden afgebroken. Bobbejaanland heeft KCC ook ingeschakeld voor het vervaardigen van de nieuwe decors.