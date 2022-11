Efteling

Video: Efteling viert voor de allerlaatste keer de zeventigste verjaardag

De viering van de zeventigste verjaardag van de Efteling is ten einde. Vandaag konden bezoekers van het attractiepark nog één laatste keer zingen en dansen tijdens een speciaal viermoment, dat sinds 7 februari 2022 elke dag op de planning stond om 16.00 uur. Morgen gaat de Winter Efteling van start.



Het viermoment werd gepresenteerd als een traktatie van Efteling-medewerkers aan het publiek. Veertig weken lang was om stipt 16.00 uur door het hele park de Efteling Happy Birthday Song te horen: een verjaardagsmedley waarin de melodie van Happy Birthday to You gecombineerd werd met attractiemuziek.

Personeelsleden deelden toeters, hoedjes, buttons en vlaggetjes uit. Af en toe voerden Efteling-werknemers ook een dansje op. Het resulteerde in een nogal knullige vertoning, die op veel plekken voor meer ongemak dan vermaak zorgde. Na 280 viermomenten zijn Efteling-bezoekers ervan verlost.



Efteling Wonderland

Ook andere uitingen van het zeventigjarig jubileum verdwijnen. Uit de beroemde muzikale paddenstoelen in het Sprookjesbos klinken geen verjaardagsliedjes meer. Langnek heeft zijn feesthoedje een tijdje geleden al ingeleverd. Efteling Wonderland, het tijdelijke festivalterrein op de Speelweide, is al sinds zondag 2 oktober dicht. De decors hebben inmiddels plaatsgemaakt voor de Warme Winter Weide.