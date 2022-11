Efteling

Efteling-fan ontwerpt gedetailleerd Lego-model van De Vliegende Fakir

Dankzij de inspanningen van een Efteling-fan kan nu iedereen thuis het sprookje van De Vliegende Fakir nabouwen in Lego. Vlaming Dave Lancel ontwierp een gedetailleerd Lego-model van het bekende tafereel, dat sinds 1958 te vinden is in het Sprookjesbos. De bouwplannen en bestellijst voor de benodigde Lego-steentjes zijn tegen betaling te downloaden op zijn website.



Lancel, beter bekend als Operateur, vraagt daar 7 euro voor. Het Lego-bouwwerk bestaat uit 4290 steentjes. Daarmee is het de grootste Lego-creatie van de maker tot nu. De Efteling-liefhebber verwacht dat het verzamelen van alle stenen via Lego-bestelsite BrickLink tussen de 350 en 400 euro gaat kosten. De prijzen verschillen per leverancier.

Het sprookje van De Vliegende Fakir, ook wel De Tuinman en de Fakir genoemd, wordt in de Efteling uitgebeeld middels tulpenperken, een vijver met een goudkleurige fontein en twee Perzische paleistorens. Daartussen vliegt het hoofdpersonage op zijn tapijt heen en weer.



Kabels

Wie goed oplet, ziet dat daar kabels voor gebruikt worden. In de Lego-variant is het tapijt met twee doorzichtige stokjes bevestigd aan de achtermuur. Operateur waagde zich eerder al aan Lego-modellen van de sprookjes Hans en Grietje en De Rode Schoentjes. Ook van onder meer de ingang van Droomvlucht, de lift van De Vliegende Hollander en de schachttoren van Baron 1898 ontwikkelde hij Lego-versies.