Wildlands Adventure Zoo Emmen

Temperatuur in tropische kas Wildlands Emmen verlaagd om energie te besparen

In de grote tropische kas van Wildlands Adventure Zoo Emmen is het voortaan iets kouder. Voorheen werd het 26 graden in het overdekte themadeel Rimbula, waar onder meer ringstaartmaki's, slingerapen, gibbons en olifanten wonen. Om geld te besparen is bekeken in hoeverre de temperatuur verlaagd kon worden, zonder de planten en dieren daar last van zouden hebben.



Dat onthult de in 2018 aangestelde directeur Erik van Engelen in een interview. "We hebben meer dan 6 miljoen euro bespaard sinds ik hier ben", zegt hij in gesprek met de podcast OnBrandScan van uitgever Emerce. "Dat was ook noodzakelijk, dat moesten we ook doen. Eén van de dingen die we gedaan hebben, is kijken naar de temperatuur."

Dat was eerder niet vanzelfsprekend. "Als je het zou navragen, dan zegt iedereen: je moet hem op 26 graden zetten. En dat is ook de reden dat-ie in het begin op die temperatuur zat." De beslissing over de temperatuurverlaging liet Van Engelen dan ook over aan specialisten op het gebied van planten en dieren.



Dramatisch

"Ik zou nooit tegen mijn mensen zeggen: zet hem 2 graden lager. Dat zou ik echt de meest dramatische autoritaire beslissing vinden die je kunt nemen." In plaats daarvan liet de directeur onderzoeken wat de mogelijkheden waren. "Dan moet je niet alleen heel goed naar de dieren kijken, maar ook naar de planten. Want er gebeurt natuurlijk wel wat als je hem iets kouder zet."



Uiteindelijk is de thermostaat "successief een paar graadjes naar beneden" bijgesteld. "Dat scheelt je uiteindelijk tonnen op zo'n gigantische kas." Planten en dieren lijken er geen last van te hebben: volgens Van Engelen traden er geen problemen op. Hij benadrukt dat het blijven verlagen van de temperatuur geen optie is. "Daar zit natuurlijk wel ergens een minimum aan."