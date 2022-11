BillyBird Park Drakenrijk

Limburgs pretpark bouwt het grootste speelkasteel van Nederland

Het Limburgse recreatiepark BillyBird Park Drakenrijk zet een belangrijke stap richting een volwaardig attractiepark. In mei 2023 opent het park een enorm speelkasteel met een middeleeuws thema. BillyBird ontwierp een 15 meter hoog fort, bovenop een heuvel. Blikvanger wordt een grote draak op één van de torens.



Volgens de initiatiefnemers gaat het om het grootste speelkasteel van Nederland. Er komen "meerdere glijbanen en kamers". Wat er precies allemaal te doen zal zijn in het indrukwekkende kasteel, wordt later bekendgemaakt. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgelopen zomer al gestart.

Drakenrijk ligt in het dorp Reuver, onderdeel van de gemeente Beesel. De trekpleister opende tien jaar geleden als een strandbad met een cafetaria. In de loop der jaren zijn er verschillende attracties bijgekomen, waaronder een trapmonorail en een waterspeelplaats met drijvende springkussens.



Infrastructuur

"Waar de afgelopen jaren vooral is gewerkt aan de infrastructuur, wordt het speelkasteel de eerste grote eyecatcher van het park", zegt een woordvoerder.



Het is de bedoeling om naast het speelkasteel op termijn een binnenspeeltuin te bouwen, zodat Drakenrijk het hele jaar door bezoekers kan ontvangen. Dat gebeurt nu al in de oorspronkelijke BillyBird-vestiging in de Brabantse plaats Volkel: BillyBird Park Hemelrijk, geopend in 1986.