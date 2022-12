Avonturenpark Hellendoorn biedt online souvenirs aan, waaronder achtbaanwielen

Avonturenpark Hellendoorn

Hoewel Avonturenpark Hellendoorn 's winters gesloten is, blijft het mogelijk om souvenirs uit het pretpark te bestellen. Het Overijsselse attractiepark werkt daarvoor samen met Pretparkwinkel.nl, waar de populairste producten uit Hellendoorn worden aangeboden. Bovendien kunnen fans online een origineel achtbaanwiel op de kop tikken.



De Hellendoorn-webshop op Pretparkwinkel.nl bevat pins en vier verschillende soorten mokken, maar ook authentieke wielen van de overdekte rollercoaster Rioolrat - inclusief certificaat van echtheid. Daarvoor moet 59,95 euro neergeteld worden, plus verzendkosten.

De oplage is beperkt. In september en oktober werden de Rioolrat-wielen ook al verkocht in het park. Het seizoen van Avonturenpark Hellendoorn eindigde eind oktober. Vanaf zaterdag 8 april 2023 zijn bezoekers weer welkom.



Merchandise

Eerder ging Pretparkwinkel.nl in zee met onder andere Attractiepark de Waarbeek in Hengelo, Apenheul in Apeldoorn, Scare Me in Almere en attractiebouwer KMG Rides uit Neede. Ook de officiële merchandise van Looopings wordt via de webwinkel verspreid.