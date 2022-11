Phantasialand

Flying coaster F.L.Y. in Phantasialand al dagen gesloten

De topattractie van Phantasialand is al dagenlang gesloten vanwege een technisch mankement. Flying coaster F.L.Y. staat sinds donderdag 10 november stil. Ook het bijbehorende themadeel Rookburgh is niet toegankelijk. De precieze oorzaak is onduidelijk. Vanaf een afstandje is te zien dat er een enorme hijskraan in het gebied staat.



Een foto van achter de schermen toont hoe een medewerker vanuit een bakje onder de kraan bezig is met het inspecteren van bouten in de rail. Bij de entree van Rookburgh zijn Phantasialand-medewerkers aanwezig om voorbijgangers te informeren over de sluiting. Zij kunnen echter niet vertellen wanneer het probleem verholpen zal zijn. Op digitale informatieborden werd de attractie weggehaald.

De sluiting is niet alleen zuur voor dagbezoekers van Phantasialand, maar ook voor gasten van Hotel Charles Lindbergh. Het themahotel, dat ín Rookburgh ligt, wordt juist gepromoot als de ultieme F.L.Y.-ervaring. Logees slapen pal naast de achtbaan. Ze krijgen ook vip-tickets voor de rollercoaster, die voorlopig dus niets waard zijn.



Overnachting

Op dit moment is nog steeds mogelijk om een overnachting te boeken voor dit weekend. Over een eventuele compensatieregeling is niets bekendgemaakt. De sluiting van F.L.Y. wordt ook nergens vermeld op de officiële marketingkanalen van het Duitse pretpark. Looopings heeft de communicatieafdeling om een reactie gevraagd, maar tot nu toe kwam er geen antwoord.



F.L.Y. opende in september 2020. In de 1236 meter lange flying coaster worden passagiers twee keer gelanceerd met een topsnelheid van 78 kilometer per uur, terwijl ze liggen in de karretjes. In Rookburgh bevinden zich ook restaurant Uhrwerk, chocoladewinkel Emilie's Chocoladen & Candy Werkstatt, broodjeszaak Zum Kohleschipper en hotelbar 1919.