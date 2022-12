Scare Me

Almeerse horrorattractie Scare Me verkoopt pins nu ook online

Scare Me, de horrorattractie met interactieve spookhuizen in Almere, heeft onlangs een serie pins uitgebracht. In navolging van een hoop pretparken besloot Scare Me verschillende pins te laten maken voor fans, in stijl van de verschillende haunted houses. Die zijn vanaf nu ook online verkrijgbaar.



Wie niet in de gelegenheid is om naar Scare Me te komen, kan de producten bestellen via de website Pretparkwinkel.nl. Een pin van het Scare Me-logo met een vermelding van de vijftiende editie kost 7,99 euro. Verder zijn er vijf losse pins die in het teken staan van de spookhuizen Baku, Writer's Block, Ship of Souls, The Mansion en The Ride.

Voor die souvenirs wordt 6,99 euro per stuk gevraagd. Er is ook een voordeliger pakket beschikbaar met de vijf laatstgenoemde pins. Dan hoeft voor de collectie geen 34,95 euro meer neergeteld worden, maar 29,99 euro.



Kersteditie

Scare Me was geopend op elf dagen in oktober en november. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 december volgt nog een speciale kersteditie onder de noemer Scare Mas, met 45 acteurs. De zes horrorbelevingen van Scare Me krijgen dan een kersttintje. Een online ticket kost 34,95 euro.