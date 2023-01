Looopings

Looopings bestaat 12,5 jaar: gloednieuwe pin voor koperen jubileum

Looopings staat aan de vooravond van een belangrijke mijlpaal. Op dinsdag 10 januari 2023 bestaat de website precies 12,5 jaar. Dat koperen jubileum wordt onder andere gevierd met de verschijning van een gloednieuwe pin, die vanaf nu online verkrijgbaar is. De oplage is beperkt.



"Looopings is al jaren niet meer weg te denken uit de Europese pretparkindustrie", vertelt Nando de Kroon van merchandisepartner Pretparkwinkel.nl. "De website is niet alleen uitgegroeid tot een begrip onder pretparkliefhebbers, maar ook tot een vaste waarde in de branche. Dit feestelijke jubileum wilden we dan ook niet stilletjes voorbij laten gaan."

Vormgever Vincent Keuchen ontwierp een koperkleurig jubileumschild in de vorm van - hoe kan het ook anders - een looping, met daarin het bekende Looopings-logo. Dat logo is voor de gelegenheid voorzien van 12,5 o's. "Goede logo's blinken uit in eenvoud", aldus de illustrator. "De aan elkaar gelinkte o'tjes herkent iedere pretparkfan inmiddels wel."



Bestellen

De Looopings Jubileumpin is voor 9,50 euro te bestellen via Pretparkwinkel.nl. Wanneer de gelimiteerde pins uitverkocht zijn, worden er geen nieuwe exemplaren meer gemaakt. In dezelfde webshop wordt ook de eerste officiële Looopings-pin aangeboden. Die verscheen in februari 2021.