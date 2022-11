Attractiepark de Waarbeek

Twents pretpark verloot origineel achtbaanwiel

Attractiepark de Waarbeek geeft fans de kans om een origineel achtbaanwiel in huis te halen. Het Twentse pretpark verloot een origineel wiel van de iconische Rodelbaan, de oudste stalen achtbaan van de Benelux. Daarvoor is een actie opgezet in samenwerking met Pretparkwinkel.nl.



Wie via de webwinkel tussen zaterdag 26 november en zondag 11 december één of meerdere Waarbeek-souvenirs aanschaft, dingt automatisch mee naar het wiel. De actie geldt ook in combinatie met andere producten in de shop. Op woensdag 14 december krijgt de winnaar bericht.

Pretparkwinkel.nl verkoopt onder meer pins, sokken, knuffels, kaartspellen, toverstokken, rugzakken, magneten en sleutelhangers van de Waarbeek. De Rodelbaan is al sinds jaar en dag de grootste trekpleister van het park, voornamelijk vanwege de historische waarde. De baan staat er al sinds 1930.