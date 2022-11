Leveranciers

Voor de verzamelaars: twee nieuwe pins van attractiebouwer KMG Rides

De pin die de Nederlandse attractiebouwer KMG Rides onlangs uitbracht, was een succes. Alle exemplaren van het souvenirtje gingen binnen enkele uren over de digitale toonbank. Om meer mensen de kans te geven een KMG-pin te bemachtigen, is besloten twee nieuwe versies te ontwikkelen.



De eerste variant was vormgegeven als het zij-aanzicht van een typisch KMG-karretje, uitgevoerd in blauw en wit. Voor de nieuwe pins werd voortgeborduurd op dat concept. Eén ontwerp toont een rood-witte gondel. De andere gondel is wit met geel, met paarse veiligheidsbeugels.

Fans zullen de bakjes herkennen van attractietypes met namen als x-dive, experience, inversion en parajump. De souvenirs kosten 8,95 euro per stuk. Bestellen kan via de webshop Pretparkwinkel.nl, waarna de producten binnen enkele werkdagen verzonden worden. Er is wederom sprake van een gelimiteerde oplage. Van beide pins zijn 150 stuks gemaakt.