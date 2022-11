Karls Erlebnis-Dorf Döbeln

Groen licht voor nieuw familiepretpark in Duitse deelstaat Saksen

De weg is vrijgemaakt voor de komst van een nieuw familiepark in het Duitse deelstaat Saksen. Pretparkketen Karls wil in de gemeente Döbeln een kleinschalig attractiepark bouwen. Onlangs heeft het stadsbestuur ingestemd met de plannen.



Karls-vestigingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Er bestaan inmiddels vijf verschillende Karls Erlebnis-Dorf-themaparken, verspreid over de deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren, Sleeswijk-Holstein en Brandenburg. Daarnaast liggen er plannen klaar voor vier nieuwe locaties, waaronder dus in Döbeln.

Eigenlijk had Karls Erlebnis-Dorf Döbeln al in 2022 de poorten moeten openen. Vanwege het uitblijven van goedkeuring van de autoriteiten werd later gerekend op een opening tijdens Pasen 2023. Ook dat gaat niet lukken. Naar verwachting kunnen de eerste bezoekers in maart 2024 ontvangen worden.



Aardbeienfabriek

Het project vergt een investering van zo'n 20 miljoen euro. Op ontwerpen is een gebouw te zien vormgegeven als een aardbeienfabriek, met onder andere een spiraalglijbaan. Daarnaast zijn een klimparcours en een kinderachtbaan zichtbaar. Het is ook de bedoeling om een tractorbaan, een binnenspeeltuin en een hotel toe te voegen.



Karls-eigenaar Robert Dahl was al langer op zoek naar een locatie in de deelstaat Saksen. Hij had aanvankelijk een terrein in de stad Dresden op het oog. Daarover werd sinds 2016 gesproken, maar uiteindelijk bleek het aankopen van de grond niet mogelijk. Vervolgens kwam Döbeln in beeld.