Ouwehands Dierenpark Rhenen

Vertrek van jonge reuzenpanda Ouwehands Dierenpark laat op zich wachten

Fan Xing, de jonge reuzenpanda van Ouwehands Dierenpark, is nog niet verhuisd naar China. Eigenlijk zou het dier, dat in 2020 ter wereld kwam, in het najaar van 2022 vertrekken. Dat is gebruikelijk bij panda's die buiten China geboren worden. Het proces heeft echter vertraging opgelopen.



Bezoekers van de dierentuin kunnen de panda voorlopig dan ook gewoon bewonderen, net als haar ouders Wu Wen en Xing Ya. Uiteindelijk zal het in Rhenen geboren dier wel overgebracht moeten worden naar een Chinees pandafokcentrum.

Aanvankelijk werd gemeld dat Fan Xing maximaal vier jaar in Nederland zou blijven. Begin 2022 maakte Ouwehands Dierenpark bekend dat de panda al eerder weg zou gaan. "In de natuur blijft een jong ongeveer twee jaar bij de moeder en gaat dan een eigen leven leiden", zei verzorgster José Kok daarover. "We zien in dierentuinen dat je dit kunt uitstellen, maar daar willen wij niet in meegaan."



Wachtlijst

Nu moet het park dat noodgedwongen toch doen. In dierentuinen over de hele wereld wachten jonge panda's op een verplaatsing naar China. Door de coronacrisis zijn transporten uitgesteld. Bovendien is er in het fokcentrum maar beperkt ruimte voor arriverende panda's. Fan Xing staat op de wachtlijst.



De panda kan vermoedelijk in het late voorjaar alsnog op transport gaan. Ouwehands verwacht tot die tijd geen nieuwe pandajongen. Volgens het dierenpark paart een vrouwtjespanda niet zolang ze een jong bij zich heeft. Vrouwelijke panda's zijn slechts enkele dagen per jaar vruchtbaar. Ze leven - behalve tijdens de paring - volledig solitair.