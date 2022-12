Efteling

La Place gaat tweede Efteling-restaurant overnemen

Horecaketen La Place krijgt binnenkort een prominentere plek in de Efteling. De restaurantformule is nu aanwezig op één locatie in het attractiepark: zelfbedieningsrestaurant Panorama. Het is de bedoeling dat La Place over een tijdje ook het gelijknamige à-la-carterestaurant ernaast gaat overnemen. Dat melden ingewijden aan Looopings.



Afgelopen voorjaar werd La Place-restaurant De Vrolijke Noot in het entreegebied gesloten en afgebroken. Het concept verhuisde naar het zelfbedieningsgedeelte van Panorama. Dat horecacomplex bevindt zich in parkdeel Reizenrijk, tussen achtbaan Vogel Rok en speeltuin Kleuterhof.

Het à-la-cartegedeelte van Panorama wordt op dit moment nog wel uitgebaat door de Efteling, maar daar gaat verandering in komen. Begin 2023 moet La Place ook dit etablissement onder haar hoede nemen. Er volgt een verbouwing, waarna men er een nieuw horecaconcept introduceert.



Personeelstekort

Kennelijk bevalt de samenwerking met La Place goed. Voor de Efteling heeft het partnerschap voor- en nadelen. La Place brengt eigen medewerkers mee. Dat is meer dan welkom, gezien het structurele personeelstekort waar het attractiepark tegenwoordig mee kampt. Daar staat tegenover dat de restaurantformule zorgt voor een generieke sfeer die allesbehalve Eftelings is. La Place-restaurants vind je immers overal in Nederland.



In juni 2021 vertelde Efteling-directeur Fons Jurgens nog dat Panorama uiteindelijk onderdeel zal worden van het nieuwe themagebied Wereld van Sindbad, samen met Vogel Rok, bootjesmolen Sirocco en waterspeelplaats Archipel. "Op een later moment wordt ook de bestaande horecalocatie Panorama aangepast naar het oriëntaalse thema van Sindbad", zei Jurgens destijds.



Tweede fase

"Zodoende is dit gebied in Reizenrijk geoptimaliseerd als gasten over een paar jaar richting de attracties in het oostelijke uitbreidingsgebied wandelen." Tot nu toe werd de tweede fase van het Sindbad-project niet aangekondigd. De huidige status ervan is niet bekend.



Looopings heeft zowel de Efteling als La Place om een reactie gevraagd. Een Efteling-voorlichter kan op dit moment naar eigen zeggen niets kwijt over het project. Een woordvoerster van La Place bevestigt de komst van het nieuwe restaurant, maar aanvullende info ontbreekt nog. "We kunnen voor nu nog geen verdere informatie geven. Wanneer dit wel kan, zal er een persbericht volgen."