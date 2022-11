Attractiepark de Waarbeek

Twents pretpark brengt eerbetoon aan frikandellen in eigen carnavalsnummer

Het Twentse pretpark de Waarbeek heeft een eigen carnavalsnummer uitgebracht. In het lied Wij Bestellen Frikandellen brengt mascotte Postbode Pelle een eerbetoon aan de frikandel. Daarmee wordt geknipoogd naar het all-you-can-eat-concept van het attractiepark: bezoekers van de Waarbeek kunnen onbeperkt snacks bestellen.



De melodie van Wij Bestellen Frikandellen werd gebaseerd op het nummer Flashdance... What a Feeling van Irene Cara uit 1983. Kevin Moespot, de directeur van de Waarbeek, zingt mee. Hij wordt opgevoerd als De Directeur, compleet met hoge hoed, bril en snor. De bijbehorende videoclip, waarin mascotte Twekky ook even voorbijkomt, is opgenomen in het park.

"Bij het maken van deze video zijn geen frikandellen gewond geraakt of gesneuveld", verschijnt na afloop in beeld. Wij Bestellen Frikandellen kan ook beluisterd worden via Spotify. De lanceerdatum is geen toeval: vandaag is het de 11e dag van de 11e maand, de traditionele start van het carnavalsseizoen.