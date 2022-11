Nieuws

Efteling-directeur Fons Jurgens nieuwe voorzitter van branchevereniging Club van Elf

Fons Jurgens, de algemeen directeur van de Efteling, vertegenwoordigt voortaan ook 23 andere Nederlandse dagattracties. Hij is deze week benoemd tot voorzitter van de Club van Elf, de brancheorganisatie van Nederlandse pretparken, dierentuinen en musea. Daarmee volgt hij Walibi-directrice Mascha Taminiau op, die de functie ruim tien jaar vervulde.



De Club van Elf ontstond bijna vijftig jaar geleden als protestbijeenkomst tegen de invoering van autoloze zondagen. Bij de vereniging zijn vandaag de dag grote namen aangesloten als Apenheul, Artis, Burgers' Zoo, Diergaarde Blijdorp, Duinrell, Avonturenpark Hellendoorn, Madurodam, Ouwehands Dierenpark, Slagharen, Toverland en Wildlands Adventure Zoo Emmen.

"Het belang van recreëren en ontmoeten is overduidelijk en de komende jaren zullen voor de Club van Elf in het teken staan dit belang bij beleidsmakers te benadrukken", aldus Jurgens "Graag speel ik daar een actieve rol in." De Efteling-baas wil de samenleving naar eigen zeggen "professioneel en veilig kunnen laten ontspannen".



Stoppen

Niet alleen de voorzitter van de Club van Elf wordt dit jaar vervangen. De huidige directeur Kees Klesman heeft ook aangekondigd binnenkort te gaan stoppen. Wie de nieuwe directeur wordt, is nog niet bekendgemaakt. De rest van het bestuur bestaat uit Blijdorp-directeur Erik van Zevenbergen, Keukenhof-directeur Bart Siemerink en Openluchtmuseum-directeur Teus Eenkhoorn.