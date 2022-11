Disneyland Paris

Nieuwe Black Panther maakt opwachting in Marvel-gebied Disneyland Paris

Disneyland Paris speelt direct in op de nieuwe Marvel-bioscoopfilm Black Panther: Wakanda Forever, die afgelopen week in première ging. In Avengers Campus, het Marvel-themagebied in het Walt Disney Studios Park, is de komende tijd de nieuwe versie van Black Panther aanwezig. Bezoekers kunnen het personage op onregelmatige momenten tegen het lijf lopen.



In de Marvel-films werd de rol van Black Panther, het alter ego van het karakter T'Challa, in eerste instantie gespeeld door Chadwick Boseman. Toen de Amerikaanse acteur in 2020 onverwachts overleed aan de gevolgen van darmkanker, moest een nieuwe verhaallijn ontwikkeld worden.

Kijkers van Black Panther: Wakanda Forever kunnen zien hoe iemand anders de rol van de superheld op zich neemt. De film start met de dood van T'Challa door een ziekte. Uiteindelijk neemt zijn zus Shuri, gespeeld door actrice Letitia Wright, zijn plaats in.



Dood

In Disneyland Paris worden de verhaallijnen van de Marvel-films niet nauwgezet gevolgd. Er is gekozen voor een alternatief pretparkuniversum, waarin bezoekers ook figuren kunnen tegenkomen die in de filmwereld al geruime tijd dood zijn. Voorbeelden zijn Iron Man en Black Widow.