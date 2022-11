Floriade Expo

Beslag gelegd op Floriade-paviljoen vanwege schuld van 150.000 euro

De sloop van een paviljoen op het Floriade-terrein is stilgelegd vanwege een openstaande schuld. Het themapark in Almere ging op 9 oktober definitief dicht. Nu moeten alle tijdelijke bouwwerken afgebroken worden, zodat op de plek van de tuinbouwtentoonstelling een woonwijk gerealiseerd kan worden. Voorlopig blijft het Italiaanse paviljoen echter staan.



De Italiaanse delegatie blijkt nog een schuld open te hebben staan bij de bouwer, de Almeerse firma Reimert Bouw en Infrastructuur. Reimert was 180.000 euro kwijt voor de complete inrichting van de kavel, inclusief het buitenterrein en de opbouw van het paviljoen. Daarvan is tot nu toe nog maar 30.000 euro betaald.

Contact zoeken met vertegenwoordigers uit Italië haalde tot nu toe niets uit: er komt stelselmatig geen reactie. Men vreest dat de resterende 150.000 euro nooit meer terugkomt als het paviljoen weer afgebroken wordt. De directie van het bouwbedrijf spreekt in gesprek met Omroep Flevoland over "een wanhoopspoging".



Rechtbank

Sinds enkele dagen staan er hekken rond het paviljoen. Het Floriade-management hoopt dat het conflict snel opgelost kan worden. Als het dwangmiddel niets uithaalt, zal Reimert naar de Italiaanse rechtbank moeten stappen. Dat kost veel tijd, geld en moeite.



De Floriade in Almere was in vrijwel elk opzicht een flop: de bezoekersaantallen vielen tegen, de recensies waren voor een groot deel negatief en de organisatie laat een miljoenenverlies achter. Daar mag de belastingbetaler voor opdraaien. Floriade-directeur Hans Bakker hield rekening met twee tot drie miljoen bezoekers, vertelde hij in januari dit jaar nog. Dat werden er uiteindelijk slechts 685.000.