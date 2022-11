Fun & Entertainment Center Sevenum

Fun & Entertainment Center Sevenum getroffen door brand: overdekt pretpark maanden dicht

Een entertainmentcomplex in het Limburgse Sevenum, gelegen op een steenworp afstand van Toverland, blijft maandenlang gesloten vanwege een grote brand. Op zaterdag 5 november brak er een brand uit in het overdekte pretpark Fun & Entertainment Center Sevenum. De schade is aanzienlijk, vertelt het management aan regionale media.



Fun & Entertainment Center Sevenum bestaat uit kinderspeeltuin Mattel Play Sevenum, gamewereld The Portal Action House, bowlingbaan FEC Bar & Balls en een ABC Restaurant, met elf verschillende restaurants onder één dak. In 2018 vond de opening plaats.

Aanvankelijk werd gestreefd naar een heropening van het restaurant rond de kerstdagen, maar dat blijkt niet haalbaar. Hoewel het horecagedeelte het minst hard werd getroffen, gaat het herstellen van de schade zeker enkele maanden duren. Men hoopt in maart of april de eerste gasten te kunnen verwelkomen.



Levertijden

Mattel Play en The Portal blijven nog langer op slot in verband met de brandschade. Naar verwachting kunnen bezoekers daar zeker een jaar niet terecht. De heropbouw wordt bemoeilijkt door de lange levertijden van nieuwe materialen.



De brand ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag in een kabelgoot, vermoedelijk door een technische fout. Er vielen geen gewonden. Vanwege de hoeveelheid rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Rond 07.30 uur was het vuur onder controle.



Vakantiepark

Fun & Entertainment Center Sevenum grenst aan vakantiepark De Schatberg. Beide bestemmingen zijn eigendom van de familie Hoppzak. De directie belooft dat medewerkers tijdens de sluiting niet thuis komen te zitten. Op dit moment zijn de opruim- en schoonmaakwerkzaamheden in volle gang.