Efteling

Efteling trakteert abonnementhouders acht dagen op extra korting

Abonnementhouders van de Efteling krijgen de kans om voordelig sinterklaas- en kerstinkopen te doen. De komende weken ontvangen abonnees op bepaalde dagen 20 procent korting op bijna alle souvenirs. De actie geldt voor alle souvenirwinkels in het attractiepark en de verblijfsaccommodaties.



Normaal gesproken is een Efteling-abonnement goed voor 5 procent korting op een hoop producten. Van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 november en van dinsdag 29 november tot en met vrijdag 2 december stijgt het kortingspercentage naar 20 procent, bij een minimale besteding van 30 euro per transactie.

De korting is niet van toepassing op snoepgoed, postzegels, actiefoto's, fotomateriaal, batterijen, boeken, eten, drinken en cadeaukaarten. Wie betaalt met het resterende tegoed op de abonnementspas, ontvangt ook een Efteling-verrassing ter waarde van 7,50 euro.



Saldo

Vanwege de sluitingen tijdens de coronacrisis kregen Efteling-abonnees hun reeds betaalde abonnementsgeld terug in de vorm van een tegoed. Dat bedrag kan in het park besteed worden. Via de Efteling-website bekijken abonnementhouders hun actuele saldo.



De kortingsactie is voor abonnees een extra stimulans om doordeweeks langs te komen in plaats van in het weekend. In verband met grootschalige bedrijfsevenementen zijn Efteling-abonnementen de komende maanden niet geldig op maar liefst vijftien weekenddagen.