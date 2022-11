Stranger Things: The Experience

Amerikaanse acteur verrast fans in Londense Stranger Things-attractie

Bezoekers van een speciale Stranger Things-attractie in Londen zijn verrast door een ster uit de wereldberoemde Netflix-serie. Ter gelegenheid van Stranger Things Day op 6 november kwam de Amerikaanse acteur Matthew Modine onaangekondigd naar Stranger Things: The Experience in de Britse hoofdstad.



Hij speelt de rol van de harteloze en manipulatieve wetenschapper Dr. Martin Brenner. Als hoofd van Hawkins Laboratory voerde hij experimenten uit op kinderen die telekinetische gaven hebben, waaronder hoofdpersonage Eleven. Zij noemt hem stelselmatig Papa.

In het vierde seizoen van Stranger Things, dat dit jaar uitkwam, speelt Brenner een belangrijke rol. Hij wordt uiteindelijk vermoord. Voor bezoekers van Stranger Things: The Experience was Dr. Brenner afgelopen week echter springlevend. Modine deed mee aan een korte voorstelling in een replica van het laboratorium. Na afloop poseerde hij met fans en deelde hij handtekeningen uit.



Jaren tachtig

Stranger Things: The Experience opende afgelopen zomer in Londen. De 45 minuten durende interactieve beleving bestaat onder meer uit een bezoek aan Hawkins Lab, waar een nieuw experiment plaatsvindt. Er is ook een restaurant in de stijl van de jaren tachtig.