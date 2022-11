Efteling: Danse Macabre

Video: Efteling presenteert nieuwe entertainmentact rond het verhaal van Danse Macabre

De nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre opent pas in 2024, maar Efteling-bezoekers kunnen deze winter al kennismaken met het achtergrondverhaal. In weekenden en tijdens de kerstvakantie zijn de personages Virginie en Otto Charlatan aanwezig in het sprookjespark, samen met hun draaiorgel Esmeralda.



Het koppel heeft de wereld rondgezworven met het orgel, dat een erfstuk is van Virginies betovergrootvader Jozef. Toen hij het orgel af had, stierf zijn vrouw Esmeralda op mysterieuze wijze. Sindsdien draagt het orgel haar naam. En het raadselachtige muziekinstrument blijkt een eigen wil te hebben: zij bepaalt waar Virginie en Otto heengaan.

Tijdens de twintig minuten durende voorstelling, waarin de twee vertellen en zingen over hun reizen, laat het orgel veelvuldig van zich horen. Uiteindelijk komt Virginie tot de conclusie dat het orgel hen dezelfde reis heeft laten afleggen als haar betovergrootvader ooit maakte met zijn orkest.



Spookslot

De show eindigt met een draaiorgelversie van het muziekstuk Danse Macabre van de Franse componist Camille Saint-Saëns, bekend van het gesloten Spookslot. Het nummer keert terug in de nieuwe attractie, die de naam van de compositie draagt. Als Esmeralda op hol slaat, houden ook Virginie en Otto Charlatan het voor gezien.