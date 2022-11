Disneyland Paris

Disneyland Paris vervroegt avondshows en parade vanwege evenement

Bezoekers van Disneyland Paris moeten vandaag goed opletten: de aanvangstijden van de dagelijkse parade en avondshows zijn gewijzigd. Vanwege een besloten evenement, dat na sluitingstijd plaatsvindt, is besloten om verschillende entertainmentacts eenmalig te vervroegen.



Disney Stars on Parade komt niet om 17.30 uur voorbij, maar om 17.00 uur. Bovendien begint de stoet dit keer niet bij It's a Small World, maar op Town Square in Main Street U.S.A.

Dronevoorstelling Disney D-Light en vuurwerk- en projectieshow Disney Illuminations worden normaal gesproken rond sluitingstijd van het Disneyland Park vertoond. Dat zal vandaag niet het geval zijn. Disney D-Light gaat ruim een uur eerder van start dan eigenlijk was gepland. De show is te zien om 18.52 uur, gevolgd door Disney Illuminations om 19.00 uur.



Attracties

De sluitingstijd van het Disneyland Park verandert niet: grote attracties blijven open tot 20.00 uur. Het naastgelegen Walt Disney Studios Park sluit de poorten om 19.00 uur.