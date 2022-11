Efteling

Efteling voegt vertelling toe aan boottocht De Zes Zwanen

Eén van de sprookjes in de Efteling is aangepast. Voorheen was het verhaal van De Zes Zwanen alleen te horen bij een raampje dat uitkijkt over het tafereel. Wie ervoor koos om een boottochtje te maken in één van de zwanen, miste de vertelling vaak.



De Zes Zwanen, ontworpen door Sander de Bruijn, is geen klassiek Efteling-sprookje. Naast een traditionele uitbeelding werd een mini-attractie gerealiseerd. Bezoekers kunnen plaatsnemen in vaartuigen in de vorm van de zwanen uit het verhaal. In een kasteeltje varen de zwanen langs hoofdpersonage Elisa. Ze is bezig met het breien van zes hemden gemaakt van bosasters.

Sinds kort wordt het sprookje ook daar ten gehore gebracht. Bezoekers horen de vertelstem van Wieteke van Dort. "Het meisje kwijt zich van haar taak, in al haar eenzaamheid", zegt ze bijvoorbeeld. "Zij lacht niet en zij spreekt geen woord, uit liefde toegewijd."



2019

Met de wijziging wil de Efteling ervoor zorgen dat meer mensen het sprookje goed meekrijgen, vertelt een woordvoerder aan Looopings. De Zes Zwanen is sinds september 2019 onderdeel van de Efteling, als het dertigste sprookje in het Sprookjesbos.