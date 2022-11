Saw: The Experience

Horrorfilms komen tot leven in nieuwe Saw-attractie in Londen

Fans van horrorfilms krijgen de kans om in de wereld van Saw te stappen. In Londen opende onlangs Saw: The Experience, gebaseerd op de wereldberoemde sadistische filmreeks. Een kantoorgebouw werd omgedoopt tot een interactieve themabeleving waarbij bezoekers hun eigen gruwelijke Saw-verhaal meemaken.



"Door de spanning van escape rooms te combineren met een meeslepende interactieve theaterervaring, worden je geest, je moed en je morele keuzes op de proef gesteld", luidt de omschrijving. De Amerikaanse acteur Tobin Bell, bekend van zijn rol als seriemoordenaar Jigsaw, leende zijn stem aan de toeristische attractie.

Er kunnen 24 personen tegelijk meedoen. Ze worden onderverdeeld in groepen van zes. Deelnemers moeten kiezen uit twee verschillende routes: Jigsaw en Spiral. Bij de laatstgenoemde optie is kruipen verplicht. De beleving eindigt in een themabar met de naam The Traproom. "Dit nieuwe grensverleggende concept speelt met de verwachtingen van het publiek", belooft directeur David Hutchinson.



Lionsgate

Saw: The Experience werd ontwikkeld door The Path Entertainment Group, de firma achter de vorig jaar geopende Londense attractie Monopoly Lifesized. De initiatiefnemers werkten samen met filmmaatschappij Lionsgate en productiebedrijf Twisted Pictures. Tickets zijn alleen online verkrijgbaar. De prijzen variëren momenteel tussen 39 pond (45 euro) en 49 pond (56 euro).



De eerste Saw-film verscheen in 2004. Afgelopen voorjaar kwam het negende deel uit: Spiral: From the Book of Saw. In oktober 2023 moet het tiende deel Saw X in première gaan.