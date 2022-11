Walibi Belgium

Walibi Belgium: geweigerde bezoekers kunnen geld terugvragen

Walibi Belgium komt met een compensatieregeling voor personen die geweigerd werden tijdens het chaotische halloweenseizoen. Het pretpark verkocht voor populaire dagen in de herfstvakantie zo veel tickets dat er extreme drukte ontstond. Toegangswegen slibden dicht en het parkeerterrein raakte vol.



Bovendien mochten abonnees én personen met een geldig entreebewijs op bepaalde momenten niet meer naar binnen. De Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop is er niet over te spreken. "Eerst en vooral laat deze situatie een gebrek aan organisatie bij Walibi zien", vertelt een woordvoerder van de vereniging aan nieuwssite HLN.

"Het park werd overspoeld door mensen. Je zou kunnen zeggen dat Walibi dat had kunnen verwachten en had moeten ingrijpen." In de officiële verkoopvoorwaarden staat dat Walibi geen geld teruggeeft, maar daar komt het park volgens Test Aankoop niet mee weg. "Contracten moeten altijd gelijkwaardig en evenredig zijn. De economische inspectie kan dit controleren en eventueel sancties geven."



Formulier

Zo ver hoeft het echter niet te komen, laat een Walibi-woordvoerster weten. Hoewel benadeelde bezoekers eerder te horen kregen dat ze kunnen fluiten naar hun geld, komt het attractiepark nu met een andere verklaring.



Wie bij de ingang werd geweigerd, krijgt het betaalde geld voor entreebewijzen en halloweenactiviteiten alsnog terug. Een terugbetaling aanvragen kan via een formulier op de Walibi-site. Het gaat enkele weken duren voordat het geld word teruggestort.