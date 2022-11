Efteling

Foto's: diefstal en vernieling in het Sprookjesbos van de Efteling

Het Sprookjesbos van de Efteling heeft te lijden onder vandalisme en diefstal. Daarover bericht een medewerkster van het attractiepark. Op Instagram deelt ze verschillende voorbeelden van gestolen voorwerpen en een gesloopt decorstuk.



"Iemand ons muisje gezien?", schrijft ze bij een foto van een ingeslagen ruit bij het sprookje van De Wolf en de Zeven Geitjes. De dader blijkt een Efteling-muisje meegenomen te hebben. "Jatten en vernielen is een nieuwe hype."

Ook een ornament van een Klein Duimpje-prullenmand ontbreekt plotseling. "Deze bordjes zijn ook leuk als souvenir blijkbaar...", verzucht het personeelslid. Verder werden bij Hans en Grietje decorstukken ontvreemd. "Iemand ook onze peperkoekmannetjes gezien?", vraagt de werkneemster cynisch. "Gejat."



Onderzocht

Authentieke decorelementen uit de Efteling zijn gewilde objecten bij Efteling-fans. In het verzamelcircuit worden er hoge bedragen voor betaald. "Het is inderdaad zo dat er diefstal is geconstateerd in het Sprookjesbos", meldt een woordvoerder aan Looopings. Mogelijk volgen er maatregelen. "Uiteraard wordt dit onderzocht."