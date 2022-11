Efteling

Na drie jaar weer oud en nieuw vieren in de Efteling: tickets nu te koop

Het is dit jaar eindelijk weer mogelijk om oud en nieuw te vieren in de Efteling. Dat kon voor het laatst tijdens de jaarwisseling van 2019 en 2020. De twee edities erna moesten worden geannuleerd vanwege de coronacrisis. Dit jaar staat het evenement weer op de kalender.



Efteling-bezoekers kunnen 2023 inluiden tijdens een speciaal feest op zaterdag 31 december, van 19.00 tot 01.00 uur. Er moeten aparte tickets voor gekocht worden, die vanaf vandaag verkrijgbaar zijn via de Efteling-website. Entreebewijzen kosten 49 euro per stuk. Dat is inclusief parkeren, een glas champagne en een oliebol.

Abonnementhouders krijgen 25 procent korting op de toegangsprijs: zij betalen nog 36,75 euro. Alle verblijfsgasten krijgen gratis toegang tot het oud-en-nieuwfeest. De attracties zijn geopend. Verder zorgt de Efteling voor extra entertainment.



Vuurwerkshow

Vanaf 23.00 uur treedt Dames Draaien Door op bij de Siervijver, een groep bestaand uit vrouwelijke dj's, zangers en muzikanten. Om 23.45 uur komen Efteling-bewoners ten tonele voor een aftelmoment. Na een grote vuurwerk- en lasershow op muziek draaien de dj's door tot 01.00 uur. Zelf vuurwerk meenemen is niet toegestaan.