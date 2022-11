Plopsa Indoor Hasselt

Zwarte Pieten in Plopsa-pretpark tijdens evenement van Vlaams Belang

Hoewel traditionele Zwarte Pieten al jaren geleden in de ban zijn gedaan door Studio 100 en Plopsa, komen binnenkort toch Zwarte Pieten langs in één van de Plopsa-pretparken. Tijdens een besloten evenement van politieke partij Vlaams Belang op zondag 4 december zullen volop Zwarte Pieten aanwezig zijn in Plopsa Indoor Hasselt, zo kondigt de organisatie aan.



Eind 2016 hebben Vlaamse tv-zenders, speelgoedwinkels en entertainmentbedrijven afgesproken om voortaan geen gebruik meer te maken van Zwarte Pieten. "Het uitgangspunt is dat we Sinterklaas vieren zonder raciale stereotyperingen", luidde destijds de boodschap.

Studio 100, het moederbedrijf van de Plopsa Group, sloot zich daar ook bij aan. In het najaar van 2018 liepen er tegen alle verwachtingen in toch weer ouderwetse Zwarte Pieten door Plopsaland. "Wij hebben de indruk dat we onze gasten op deze manier een plezier doen", vertelde een voorlichter destijds.



Trots

De afgelopen jaren werd wél gekozen voor roetveegpieten. Maar nu Plopsa Indoor Hasselt is afgehuurd door het Vlaams Belang, komen de controversiële Zwarte Pieten weer tevoorschijn. Daar is men zeer trots op. "Exclusief open voor onze partij en met échte Zwarte Pieten", meldt Vlaams Belang in een advertentie voor het sinterklaasfeest.



Het gaat om een keuze van de organisator en niet van Plopsa, benadrukt een Plopsa-woordvoerder in gesprek met Looopings. Hij legt uit dat aanvragen voor evenementen in de parken altijd op dezelfde manier behandeld worden, met dezelfde voorwaarden. "Of dit een politieke partij, scholengroep, bedrijf of moslimorganisatie is, maakt voor ons niet uit. Wij willen niemand uitsluiten, niet omwille van afkomst maar ook niet omwille van politieke overtuiging."



Voorwaarden

In dit geval is er tijdens een geprivatiseerd evenement gekozen voor eigen entertainment, naast de Plopsa-figuren. "Dit is voor ons mogelijk onder bepaalde voorwaarden. In dit specifieke geval gaat het om iets wat leeft in de maatschappij en waar er ook een politiek standpunt en debat over is bij verschillende partijen."



Hoewel Plopsa zelf een andere keuze zou maken, vindt de pretparkgroep de komst van Zwarte Pieten bij een besloten evenement geen bezwaar. "En uiteraard gaan wij tijdens de reguliere openingsdagen, waarbij we zelf al het entertainment verzorgen, gewoon door met de roetpieten, net als de afgelopen jaren."