Disneyland Paris

Pinstoringen zorgen opnieuw voor problemen in Disneyland Paris

Bezoekers van Disneyland Paris doen er tegenwoordig goed aan om contant geld mee te nemen. Betalen met een bankpas is de laatste tijd regelmatig niet mogelijk door storingen. Nadat pinnen afgelopen zaterdag al urenlang niet lukte, ging het vandaag opnieuw fout.



Het Disney-resort heeft wederom een dag vol technische problemen achter de rug. Door een grote computerstoring weigerden pinapparaten op veel locaties dienst. Bezoekers waren aangewezen op geldautomaten, waar al snel lange rijen ontstonden.

Op Twitter melden bezoekers dat ze tijdens een diner in een Disney-restaurant gedwongen werden om te vertrekken om contant geld op te nemen. Eén persoon beschrijft hoe een moeder gevraagd werd om haar peuter alleen te laten in Assepoester-restaurant Auberge de Cendrillon, zodat ze zelf naar buiten kon om op zoek te gaan naar cash.



Netwerkprobleem

In de officiële Disneyland-app werden gebruikers gewezen op de complicaties. "Vanwege een algemeen netwerkprobleem kunnen we bepaalde services in de Disney-parken niet uitvoeren, waaronder Disney Premier Access, betalen met creditcard en het tonen van wachttijden voor attracties", luidde de waarschuwing.



Vanwege het uitvallen van digitale informatieborden kwamen bij attracties papieren tevoorschijn met de actuele wachttijd. Over de oorzaak van de storing is geen informatie naar buiten gebracht. Kennelijk lukt het een miljardenbedrijf als The Walt Disney Company ook na dertig jaar niet om een betrouwbaar ict-systeem op te zetten in Disneyland Paris.