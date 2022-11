Efteling

Let op: Efteling-abonnement komende maanden niet geldig op vijftien dagen

Abonnementhouders van de Efteling moeten de komende maanden goed opletten. In november, december, januari, februari en maart zijn Efteling-abonnementen op maar liefst vijftien weekenddagen niet geldig. Wie toch langskomt, zal geweigerd worden bij de entree.



Op deze dagen vinden grootschalige bedrijfsevenementen plaats van merken als Unox en Essent. Het wordt dan zo druk dat de Efteling haar abonnees liever kwijt dan rijk is. Dagbezoekers kunnen wel losse kaartjes kopen, maar de capaciteit is beperkt.

Het gaat om zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 november, zaterdag 3, zaterdag 10 en zondag 11 december, zondag 22, zaterdag 28 en zondag 29 januari, zaterdag 11 en zondag 12 februari en zaterdag 11, zondag 12, zaterdag 25 en zondag 26 maart.



Verblijfsaccommodatie

Abonnementhouders die op de genoemde dagen naar de Efteling willen, zijn veroordeeld tot het aanschaffen van losse tickets of het boeken van een verblijfsaccommodatie. Er bestaan nog geen duurdere vip-abonnementen die wel geldig zijn tijdens bedrijfsevenementen.