Phantasialand

Déjà vu: server Phantasialand loopt weer vast tijdens kortingsactie

De ticketshop van Phantasialand is nog steeds niet berekend op grote drukte. Door serverproblemen was de webwinkel van het Duitse pretpark begin oktober niet bereikbaar tijdens de laatste dag van een kortingsactie, tot grote onvrede van het publiek. Deze week crashte de server opnieuw.



Het attractiepark kwam onlangs met een nieuwe actie, met entreekaarten voor 24 euro in plaats van 57 euro. De voordelige toegangsbewijzen zouden tot en met maandag 7 november verkrijgbaar zijn in de Phantasialand-shop. Gisteravond traden echter opnieuw problemen op.

"We zijn overweldigd door jullie grote interesse in de actiekaarten voor het winterseizoen", laat Phantasialand weten op social media. "Helaas was de server, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, gisteravond tijdelijk overbelast. Onze excuses aan iedereen die tevergeefs op maandagavond heeft geprobeerd te boeken!"



Coulanter

Vorige keer hadden geïnteresseerden pech: Phantasialand besloot de actie niet te verlengen. Dit keer gaat men coulanter om met de situatie. "Om jullie toch de kans te geven om met korting kaarten voor Wintertraum te kopen, verlengen we de actie voor een korte tijd", laat het park weten. De actietickets zijn vandaag nog te vinden op shop.phantasialand.de.