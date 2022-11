Energylandia

Nieuwste themagebieden Energylandia blijven dicht tijdens winteropening

Tijdens het winterseizoen van het Poolse pretpark Energylandia blijft een aanzienlijk deel van het park gesloten. Het vorig jaar geopende themagebied Aqualantis zal bijvoorbeeld niet toegankelijk zijn. Daarnaast is het nieuwe parkdeel Sweet Valley, dat eigenlijk dit jaar open had moeten gaan, nog steeds niet af.



In Aqualantis bevinden zich negen attracties: double-launch coaster Abyssus, boomerang coaster Ekipa Light Explorers, disk'o coaster Tidal Wave Twister, draaiend schommelschip Stormy Ship, fietsmolen Magic Pump, brandweermolen Burning Engine, duikbootmolen Submarine Dive, watergevecht Whirlpool Water Fight en boottocht Grotto Expedition.

Het gebied kan niet geopend worden vanwege werkzaamheden. Bij de opening in de zomer van 2021 waren nog niet alle decorstukken af. Komende winter zet men eindelijk de puntjes op de i. De opening van Sweet Valley was aangekondigd voor het zomerseizoen van 2022, maar tot nu toe bleef het stil.



Mijntrein

In dat themadeel moeten uiteindelijk ook negen attracties komen te staan, waaronder mijntrein Choco Chip Creek en junior coaster Honey Harbour. De rest van het aanbod zal bestaan uit theekopjesmolen Twis'tea, draaiende bank Crazy Barn, vaartocht Bumble Boats, interactieve carrousel Candy Critters, tractorbaan Mini Track Tour Ride, ballonnenmolen Bon Bon Balloon en draaimolen Candy Carousel.



Naar verwachting is de uitbreiding pas in 2023 gereed. De Sweet Valley-pagina op de officiële Energylandia-website werd recentelijk verwijderd. Dit jaar nam het park wel een 53 meter hoog reuzenrad in gebruik. Die blikvanger zal 's winters gewoon operationeel zijn.



Waterattracties

Energylandia's winter-evenement Winter Kingdom vindt voor de tweede keer plaats. Het park gaat 28 dagen open tussen zaterdag 26 november en zondag 8 januari 2023. Alle waterattracties blijven sowieso buiten gebruik: wildwaterbaan Jungle Adventure, waterachtbaan Speed, wildwaterbaan Atlantis, watergevecht Splash Battle, waterbaan Anaconda, watergevecht Viking Ride, boomstambaan Toffifee Kopalnia Zlota, vaartocht Wyspa Skarbów, brandweermolen Super Pompa en boottocht Swiss Water Cups.