Nog één weekend Halloween in Bobbejaanland: tickets met 50 procent korting

Bobbejaanland geeft iedereen de kans om nog één keer voordelig te komen griezelen. Het Vlaamse pretpark viert op zaterdag 12 en zondag 13 november voor de laatste keer dit seizoen Halloween. Daarna sluiten de poorten voor de winterstop. Voor het laatste weekend worden tickets verkocht met 50 procent korting.



Reguliere entreebewijzen voor Bobbejaanland kosten momenteel 42,90 euro. Online zijn goedkopere toegangskaarten verkrijgbaar. Wie in de ticketshop op bobbejaanland.be de actiecode 'FINALCALL' gebruikt, is het voordeligst uit. Dan hoeft voor een kaartje voor volwassenen nog maar de helft van het standaardtarief afgerekend te worden: 21,45 euro.

Het park is komend weekend geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Vijf van de zeven spookhuizen zijn toegankelijk: Bazaar Bizarre, Texas Butcher, Corp Pest Control, Monastery en Alice in Horrorland. Er moeten aparte tickets voor gekocht worden, variërend van 6 tot 8 euro per haunted house.