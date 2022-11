Efteling

Efteling past sprookjes en attracties aan: personages stoppen met roken

Niet alleen bezoekers van de Efteling moeten zich binnenkort gaan houden aan een rookverbod. Ook verschillende personages in het sprookjespark zullen afscheid moeten nemen van hun geliefde sigaret of pijp. Dat bevestigt een voorlichter aan Looopings.



De Efteling heeft ervoor gekozen om aanpassingen door te voeren bij enkele rokende karakters in het park, zoals mijnbaron Gustave Hooghmoed bij achtbaan Baron 1898. Hij moet zijn pijp in het vervolg missen. Bij een Franse dame in de Parijse scène van Carnaval Festival ontbreekt voortaan de sigaret.

"We vonden dit niet meer dan logisch", zegt de Efteling-woordvoerder over de wijzigingen. "We willen gasten niet confronteren met rokende bezoekers, dus zou het gek zijn als we nog wel rokende personages laten zien."



Buskruit

Er wordt nog gekeken naar het Kabouterdorp in het Sprookjesbos, waar enkele kabouters al decennia een pijp dragen. Ook over familieachtbaan Max & Moritz is nog geen definitieve beslissing genomen. Daar is een pijp onderdeel van het verhaal: de kwajongens hebben de pijp van schoolmeester Lämpel gevuld met buskruit, waardoor het voorwerp bij het aansteken ontploft.



Het tafereel wordt in beeld gebracht middels een schaduwspel. De scène zou opnieuw ontworpen moeten worden. "We hebben nu een aantal prominente rokers aangepast", vult de voorlichter aan. "Er wordt nagedacht over andere bewoners met rookwaar."



Rookzones

Vanaf volgende week is de Efteling rookvrij, met uitzondering van tien afgezonderde rookzones. Op dit moment mogen bezoekers nog overal roken, met uitzondering van overdekte locaties en wachtrijen. In het Sprookjesbos is nu alleen nog sprake van een ontmoedigingsbeleid.