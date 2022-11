Efteling: Danse Macabre

Pijnlijke beelden uit de Efteling: Spookslot-muur gaat tegen de vlakte

De sloop van het Spookslot in de Efteling is inmiddels in volle gang. Vandaag konden voorbijgangers onder andere zien hoe een zijmuur binnen een paar seconden omver werd getrokken door een sloopmachine. De muur diende de afgelopen 44 jaar als toegangspoort tot een tunnel.



Die gaanderij moest eerder al het veld ruimen. Dat geldt ook voor de oude tribune van het Spookslot. Verder is men begonnen met het verwijderen van het dak. Wat rest zijn de voormalige raampartijen bij de spookvoorstelling en de leeggehaalde hoofdshowruimte.

Op dit moment is de voorgevel nog intact, maar het gaat waarschijnlijk niet lang meer duren voordat dat gedeelte eveneens met de grond gelijk wordt gemaakt. Als de ruïne helemaal is opgeruimd, kan de bouw van de nieuwe attractie Danse Macabre beginnen.



Videoreportage

Efteling-fans houden de afbraak van het Spookslot nauwlettend in de gaten. Van de werkzaamheden van vandaag verscheen bijvoorbeeld een uitgebreide samenvatting op YouTube. De videoreportage duurt meer dan zeventien minuten.