Avonturenpark Hellendoorn

Black Friday: 25 procent korting op jaarabonnement Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn heeft de prijs van een abonnement tijdelijk verlaagd ter gelegenheid van Black Friday. Op de traditionele kortingsdag kost een jaarkaart voor seizoen 2023 geen 75 euro per persoon, maar 55 euro per persoon: een korting van 25 procent.



Gebruikmaken van de actie kan alleen vandaag via de officiële website avonturenpark.nl. Wie ook een parkeerabonnement nodig heeft, is 20 euro extra kwijt. Daarnaast kost een hondenabonnement 5 euro en een abonnement voor glijbaanpark Aquaventura - alleen geopend bij goed weer - 17,50 euro.

Een Hellendoorn-abonnement is ook goed voor onder andere 40 procent korting op DierenPark Amersfoort en Slagharen, 50 procent korting op Diergaarde BlijDorp, DippieDoe en GaiaZoo en gratis toegang tot de zusterparken Fort Fun Abenteuerland in Duitsland, Pleasurewood Hills en Drayton Manor in Engeland en Isla Mágica in Spanje.



Grootouders

De kortingsactie betreft individuele abonnementen: de prijs van een Familie Pas voor maximaal twee volwassenen, vier kinderen en twee grootouders veranderde niet.



In het kader van duurzaamheid verstrekt Avonturenpark Hellendoorn tegenwoordig in principe geen plastic pasjes meer. Abonnees kunnen hun smartphone-app of een geprinte bestelbevestiging gebruiken om binnen te komen. Voor 6 euro per persoon extra krijgen abonnees alsnog een eigen pasje.



RidderStrijd

Hellendoorn blijft 's winters gesloten. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 8 april. In het voorjaar gaat ook de spinning coaster RidderStrijd open, met een jaar vertraging.