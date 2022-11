Movie Park Germany

Movie Park Germany stopt met stuntshow Crazy Cops New York: decor gesloopt

Movie Park Germany is gestopt met de langlopende stuntshow Crazy Cops New York. Op maandag 31 oktober werd de voorstelling voor de laatste keer opgevoerd. Op dit moment is het slopen van de decors al in volle gang, blijkt uit beelden die het Duitse pretpark vandaag naar buiten brengt.



Sloopmachines zijn bezig om de gebouwen in showarena Studio 6 af te breken. Crazy Cops New York wordt in het voorjaar van 2023 vervangen door een nieuwe productie met een nieuw decor. Het verhaal speelt zich dan af in Los Angeles, zo laat Movie Park weten.

Voor de stunts doet het attractiepark wederom een beroep op het Italiaanse Folco Team. Vanwege de werkzaamheden werd de ingang van het nieuwe spookhuis Hell House verplaatst. Het Duitse pretpark is nog geopend op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 november. Daarna volgt een winterstop.