Duinrell

Werkzaamheden voor nieuw themagebied Duinrell gaan de hoogte in

Duinrell gaat de hoogte in op de bouwplaats van een nieuw themagebied. In het Wassenaarse attractiepark wordt gewerkt aan een Amsterdams themadeel, met geveltjes en attracties. Een zwart stalen geraamte staat al overeind, zo is te zien op actuele bouwfoto's.



Spellenhal Funworld werd in september gesloopt. Inmiddels zijn ook vier omliggende attracties verdwenen: de Botsboten, de Trampolines, klimberg Matterhorn en minigolfbaan Midgetgolf. In het nieuwe Amsterdamse gedeelte, gelegen naast reuzenrad Kikkerrad, wordt gezorgd voor een gloednieuwe arcadehal.

De meeste weggehaalde attracties keren eveneens terug in het gebied, dat in mei 2023 af moet zijn. Daarnaast wordt waterspeelplaats PlayFountain richting de Amsterdamse grachten verplaatst. Voor de Matterhorn zoekt Duinrell een andere plek in het park.