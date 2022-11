Apenheul

Apenheul verkoopt populaire souvenirs nu ook online

Enkele populaire souvenirs uit Apenheul zijn nu ook online verkrijgbaar. Het bekende Apeldoornse dierenpark blijft 's winters gesloten voor het grote publiek. Om geïnteresseerden toch de mogelijkheid te bieden om in de tussentijd Apenheul-producten aan te schaffen, is het park een samenwerking aangegaan met de webshop Pretparkwinkel.nl.



In de webwinkel worden momenteel zes verschillende apenknuffels aangeboden. Bij het plaatsen van een bestelling is het mogelijk om een donatie te doen aan het Apenheul Natuurbehoudfonds. De organisatie steunt natuurbehoudprojecten over de hele wereld, om apen en hun leefgebieden in het wild te beschermen.

"Met dit initiatief willen we een extra service bieden aan onze bezoekers", vertelt een woordvoerster van Apenheul aan Looopings. "Dit zijn de best verkochte producten uit ons assortiment."



Pilot

Zelf een webshop optuigen en bestellingen verwerken zou veel werk met zich meebrengen. Om die reden koos Apenheul voor een samenwerking met een externe partij: Pretparkwinkel.nl regelt het verkoop- en verzendproces. Het gaat om een pilot, die nog niet actief gepromoot wordt.