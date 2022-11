Disneyland Paris

Disneyland Paris haalt muziek uit Harry Potter weg

In Disneyland Paris is vanaf vandaag geen muziek meer te horen uit de Harry Potter-films. Tot nu toe werden bezoekers van het Walt Disney Studios Park bij de ingang verwelkomd met een medley van bekende filmmuziek, waaronder enkele nummers uit films die helemaal niet van Disney zijn.



Zo kon het gebeuren dat in een Disney-park de herkenbare Harry Potter-melodie van concurrent Warner Bros. gespeeld werd. Vanaf nu klinkt een andere soundtrack op Place des Frères Lumière, het entreeplein van het Walt Disney Studios Park.

Onder leiding van producent Mike Fracassi werd een nieuw instrumentaal muziekstuk gecreëerd voor themagebied Front Lot, met bekende deuntjes uit films die daadwerkelijk een plek hebben gekregen in het park. Bezoekers horen bijvoorbeeld de muziek van Frozen en Toy Story, maar ook van de Marvel-films. De maker spreekt over "bekende en gedenkwaardige thema's die de spanning opbouwen".



Toekomst

Fracassi heeft bij de opening in 2002 ook het originele muziekprogramma samengesteld. "Het park is inmiddels gegroeid en geëvolueerd, met heel veel nieuwe verhalen en personages", zegt hij. "Het werd tijd dat de entreemuziek de huidige staat van het park weerspiegelde, inclusief een blik op de toekomst."