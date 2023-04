Bobbejaanland

Onderdelen van verdwenen Bobbejaanland-attractie Indiana River blijven bewaard

Bobbejaanland heeft waterbaan Indiana River gesloten, maar niet alle decorstukken gaan verloren. Het Vlaamse pretpark gaf enkele herkenbare rekwisieten uit de darkride een plek in The Bobbejaanland History Gallery. Dat is een museumpje over de geschiedenis van het attractiepark, gelegen in het stationsgebouw van de Monorail.



Zo treffen bezoekers onder andere de iconische gorilla uit de overdekte boomstambaan aan, inclusief rotsen met beplanting. Ook zijn er objecten in Maya-stijl, afkomstig uit de afgebroken scènes van Indiana River. Verder toont Bobbejaanland oud promotiemateriaal en vorig jaar uitgebrachte afscheidssouvenirs.

Wie benieuwd is naar opvolger Terra Magma kan in de galerij alvast enkele ontwerpen bekijken. The Bobbejaanland History Gallery is toegankelijk via de uitgang van de Monorail in parkdeel Desperado City, ook als de attractie zelf buiten gebruik is. Naast de objecten afkomstig uit Indiana River zijn er talloze posters, maquettes en decorelementen te bewonderen van andere Bobbejaanland-klassiekers.