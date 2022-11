PortAventura World

Vijf uur wachten voor één attractie: PortAventura verguisd op social media

PortAventura World krijgt ervan langs op social media. Bezoekers van het Spaanse pretparkresort klagen online over eindeloze wachtrijen tijdens de halloweenperiode, die tot en met zondag 13 november duurt. Sommige pechvogels claimen dat ze maar liefst vijf uur moesten wachten voor één attractie.



Digitale informatieborden bij de attracties zouden bovendien niet kloppen. Daarop werden wachttijden van maximaal 120 minuten vermeld, terwijl bezoekers in werkelijkheid naar eigen zeggen meer dan twee keer zo lang in de rij stonden. "Eigenlijk is het oplichting", schrijft iemand op Twitter.

"Doodzonde dat je in PortAventura slechts één attractie kunt doen met wachtrijen van vier uur, hoewel de markeringen natuurlijk slechts twee uur aangeven", vult Yeray Martin aan. "Is dit legaal?", vraagt ene Robert zich af. "Het park wil gewoon zo veel mogelijk geld verdienen, ze geven niks om hun klanten."



Niet normaal

Salvador Puigdengolas klaagt over onveilige situaties door de extreme drukte. Elif spreekt over "een verloren dag". "Het meest angstaanjagende aan Halloween zijn wachtrijen van vier uur voor een attractie die tien seconden duurt", verzucht Roger Ferrerkemp. "Dit is niet normaal."



Patricia Gracia schrijft over opstoppingen op paden en pleinen. "Het liep uit de hand." Enrich Jorba betaalde 68 euro voor een kaartje, plus 12 euro voor een parkeerplek. "Ik stond meer dan een uur in de rij om de parkeerplaats te kunnen betreden, om vervolgens vierenhalf uur te moeten wachten op een ritje in achtbaan Red Force. Klantvriendelijk toch, PortAventura? Bedankt voor alles!"



Servicebalie

Op TikTok verschenen verschillende video's van klagers. Eén daarvan, waarin onder meer de lange rij voor de servicebalie in beeld komt, werd al meer dan vijf miljoen keer bekeken. Volgens de videomaakster eisten mensen massaal hun geld terug.



PortAventura gaat op social media niet inhoudelijk in op de commentaren. In reacties wordt gevraagd om een klachtformulier in te vullen op de officiële website. Een woordvoerder laat weten dat de maximale capaciteit van het attractiepark nooit is overschreden en dat niemand in gevaar is gebracht. Er zouden in één week tijd zo'n 150.000 bezoekers zijn verwelkomd. Het volledige halloweenseizoen is naar verluidt goed voor ruim 20 procent van de jaaromzet.