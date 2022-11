Bobbejaanland

Medewerkers Bobbejaanland proosten op allerlaatste tocht in Indiana River

Medewerkers en bezoekers van Bobbejaanland hebben zondagavond voor de allerlaatste keer Indiana River kunnen beleven. De overdekte waterbaan ondergaat komende winter een enorme metamorfose. Het parcours blijft intact, maar het thema zal veranderen. Daarvoor werd in samenwerking met de Belgische firma KCC Entertainment Design een nieuw concept ontwikkeld.



De afgelopen drie decennia stond de attractie in het teken van een Zuid-Amerikaans regenwoud met Mayatempels. Vanaf 2023 zijn bezoekers getuige van een onderaardse vulkaanuitbarsting. Het is de bedoeling dat de heropening in mei kan plaatsvinden.

De nieuwe naam is nog niet bekendgemaakt. Als werktitel hanteert men Mystery Vulcano, maar dat wordt niet definitieve term. Het omliggende themagebied, dat ook een ander uiterlijk krijgt, wordt vooralsnog Mystery Bay genoemd.



Souvenirs

Bobbejaanland gaf zondag weinig ruchtbaarheid aan de sluiting: dat gebeurde al op zaterdagavond 10 september. Toen vond in het Vlaamse pretpark een heuse thema-avond plaats, met bijpassend entertainment en speciale souvenirs. Wel verscheen op social media een foto van tien medewerkers die vanuit de bootjes proosten op het afscheid.



Het park had eigenlijk aangekondigd dat de attractie de rest van het seizoen operationeel zou blijven. Uiteindelijk sloot de boomstambaan toch een week eerder. Bobbejaanland is volgend weekend - zaterdag 12 en zondag 13 november - nog toegankelijk voor publiek, maar dan zonder Indiana River.



Museumpje

Niet alle decorstukken van Indiana River gaan verloren. De belangrijkste rekwisieten krijgen een plek in The Bobbejaanland History Gallery, een museumpje in het station van de Monorail in parkdeel Cowboy Town.